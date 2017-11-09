В Саратовском ТЮЗе отметили юбилей Юрия Ошерова

просмотров: 151

Показ 6 ноября стал особенным. В этот день ТЮЗе Киселёва отмечали юбилей художественного руководителя театра, народного артиста России Юрия Ошерова, который играет в спектакле главную роль в дуэте с народной артисткой России Светланой Лаврентьевой. В созданных актёрами образах столько душевной теплоты, искренности и глубокой жизненной правды, что, раз посмотрев этот спектакль, уже сложно будет представить себе других Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну.Спектакль «Старосветская любовь» был поставлен на сцене Саратовского ТЮЗа более 20 лет назад, в уже «далеком» по современным меркам 1996 году, но его популярность у зрителя всё также велика. Классическая постановка, затрагиваемые в ней вечные вопросы о жизни, любви и смерти и гоголевский добродушный юмор неизменно привлекают внимание педагогов и школьников, превращая этот спектакль в один из важнейших уроков в программе нравственного воспитания юного зрителя. Это классическая театральная постановка, как и её герои, не приемлющая скандальных экспериментов, сосредоточенная на исследовании внутреннего мира героев, как в и гоголевской повести внешнее действие в ней сведено к минимуму. И название спектакля не случайно не совпадает с названием гоголевской повести, в первую очередь это спектакль всё-таки о любви, которую двое сумели пронести через всю свою жизнь, - сообщает пресс-служба театра.