9 ноября 2017 11:00 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 ноября
Областная специальная библиотека для слепых отмечает юбилей
17:10 | 08 ноября
Переезд в районе Сокурского тракта временно закроют на ремонт
16:15 | 08 ноября
Юные хоккеисты уверенно выиграли турнир в Нижнекамске
15:09 | 08 ноября
Для юных музыкантов организовали "Арт-каникулы в Ровеснике"
14:18 | 08 ноября
Магазин детских игрушек стал победителем премии Retailer of the Year в России
13:23 | 08 ноября
В отношении матери погибшего 9-месячного малыша возбуждено уголовное дело
12:30 | 08 ноября
В Саратове объявлен конкурс рисунков "Самая лучшая мама на свете"
11:38 | 08 ноября
Саратовская филармония приглашает на концерт симфонического оркестра
10:45 | 08 ноября
Саратов примет участие в VII Международном инклюзивном фестивале языков и культур «Искры Дружбы»
09:54 | 08 ноября
В Саратовском ТЮЗе отметили юбилей Юрия Ошерова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратовском ТЮЗе отметили юбилей Юрия Ошерова

Новости
В Саратовском ТЮЗе отметили юбилей Юрия Ошерова

6 ноября на Большой сцене ТЮЗа состоялся показ спектакля «Старосветская любовь». Сценическая фантазия Бориса Федотова по мотивам повести Николая Гоголя «Старосветские помещики» — одна из старейших постановок в репертуаре театра. Режиссер — петербуржец А.В. Петров, художник-постановщик — заслуженный художник РФ В.И. Фирер, композитор — С.В. Ткачев.

Показ 6 ноября стал особенным. В этот день ТЮЗе Киселёва отмечали юбилей художественного руководителя театра, народного артиста России Юрия Ошерова, который играет в спектакле главную роль в дуэте с народной артисткой России Светланой Лаврентьевой. В созданных актёрами образах столько душевной теплоты, искренности и глубокой жизненной правды, что, раз посмотрев этот спектакль, уже сложно будет представить себе других Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну.

Спектакль «Старосветская любовь» был поставлен на сцене Саратовского ТЮЗа более 20 лет назад, в уже «далеком» по современным меркам 1996 году, но его популярность у зрителя всё также велика. Классическая постановка, затрагиваемые в ней вечные вопросы о жизни, любви и смерти и гоголевский добродушный юмор неизменно привлекают внимание педагогов и школьников, превращая этот спектакль в один из важнейших уроков в программе нравственного воспитания юного зрителя. Это классическая театральная постановка, как и её герои, не приемлющая скандальных экспериментов, сосредоточенная на исследовании внутреннего мира героев, как в и гоголевской повести внешнее действие в ней сведено к минимуму. И название спектакля не случайно не совпадает с названием гоголевской повести, в первую очередь это спектакль всё-таки о любви, которую двое сумели пронести через всю свою жизнь, - сообщает пресс-служба театра.