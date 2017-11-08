Областная научная библиотека представила уникальную выставку-хронику «Революция в России 1917-1922 гг.: взгляд через столетие»
7 ноября 2017 года отмечается 100 лет Великой Октябрьской революции – сложному и многофакторному процессу, затронувшему все сферы общественной жизни страны.
В эти дни Областная универсальная научная библиотека приглашает своих читателей принять участие в мероприятиях, посвященных этому крупнейшему политическому событию XX века. Среди них:
Выставка-хроника «Революция в России 1917-1922 гг.: взгляд через столетие» из фондов отдела редкой книги
Зал новых поступлений
Книжно-иллюстративная выставка с обзорными экскурсиями «Революция 1917 года в зеркале российской истории»
Зал новых поступлений
Встреча в арт-гостиной «Великая Революция. Образ времени на полотнах русских художников»
Отдел литературы по искусству
Литературно-художественный вечер «Революция 1917 года в судьбах России»
Конференц-зал
Виртуальная экскурсия по памятным местам революционных событий в Саратовской области «Легендарная быль»
Кабинет истории и литературы им. С.М. Стама и Е.М. Рязановой