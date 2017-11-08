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Состоялся гала-концерт городского фестиваля «В семье единой»

Новости


В МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» состоялся гала-концерт городского фестиваля национальных искусств «В семье единой».

Администрация муниципального образования «Город Саратов» проводит его в третий раз. По традиции мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства.

Первый этап фестиваля прошел с 10 по 20 октября 2017 года на площадках, расположенных на территории каждого района. В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

С праздником и успешным проведением фестиваля национальных искусств присутствующих от имени и.п. главы города Михаила Исаева поздравила его заместитель по социальной сфере Наталья Обрежа: «У каждой птицы своя песня, а у каждого народа свои обычаи и традиции. Хотелось бы всех вас поздравить с праздником и пожелать всем присутствующим творческих успехов, а нам мира и дальнейшего добрососедства, потому что народное единство в нашей стране всегда было основой и залогом побед. А сохранение и укрепление нашего единства, уважения, дружбы дает нам уверенность и мирное небо над головой. Мы всегда были едины, потому что умеем ладить и понимать друг друга!».

Затем состоялась церемония награждения. Участникам и победителям фестиваля вручили благодарственные письма от администрации города.

В городской гала-концерт вошли лучшие номера, наиболее ярко отражающие культуру народов мира. Юные участники продемонстрировали свои национальные костюмы, обряды, танцы и песни. Фестиваль национальных искусств направлен на развитие и укрепление межнациональных отношений, воспитание толерантности и чувства уважения к культурным традициям народов мира. В рамках мероприятия дети познакомились с представителями национальностей, проживающих на Саратовской земле, смогли подружиться и пообщаться друг с другом. Фестиваль в очередной раз напомнил его участникам, что мы разные, но в этом и есть наше богатство и сила.