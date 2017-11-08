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В Сирии погиб боец ЧВК «Вагнера» Александр Никитин из Саратова

Новости


В социальных сетях появилась информация о гибели в Сирии добровольца из города Саратова. Александр Никитин с позывным «Ливонец» отправился сражаться против терроризма в составе ЧВК «Вагнер». Обстоятельства и место гибели остаются неизвестными.

Ранее Никитин уже принимал участие в качестве добровольца в боевых действиях на Донбассе, так что это была не первая его поездка в «горячую точку».

В социальных сетях уже отреагировали на печальное известие о гибели уроженца Саратова Александра Никитина. Например, пользователи «ВКонтакте» в комментариях к данной новости пишут искренние слова сожаления по поводу такой потери и оставляют соболезнования семье и сослуживцам бойца ЧВК.

«Частная военная компания Вагнера» - группа хорошо подготовленных солдат, которые добровольно пошли на службу. Бойцы ЧВК помогают России бороться в Сирии с террористами и добиваются успехов в этом направлении не только благодаря тому, что работают с самым современным оружием, но в первую очередь благодаря высокой личной мотивации.

В этот отряд идут люди, которые искренне хотят бороться с террористами ради безопасного будущего своих близких и всех россиян. Однако, к сожалению, и у них случаются потери.

Буквально на днях стало известно о гибели еще двух добровольцев «ЧВК Вагнера». Оренбуржец Сергей Карпунин, а также уроженец Бурятии Александр Леонов храбро воевали, но, к несчастью, погибли во время боев за Дейр-эз-Зор в начале ноября.

Однако свою жизнь бойцы положили не зря, а ради того, чтобы уничтожить боевиков ИГИЛ* и всех террористов на корню. Ведь самое важное сейчас – не дать им распространить свою деятельность на территории других государств, и в первую очередь в России.

Бойцы «ЧВК Вагнера» успешно помогают войскам САА в Сирии и вносят существенный вклад в борьбу с боевиками. Как известно, война в Сирии длится с 2011 года. Естественно, за столь продолжительное время Сирийская армия была измотана бесконечными боевыми столкновениями. В одиночку справиться сирийцы не могли, а между тем террористические отряды только крепли и расширяли свое влияние. Однако с приходом российских

добровольцев, в частности, бойцов «ЧВК Вагнера», ситуация кардинально изменилась. Они помогли буквально переломить ход событий и начали оттеснять ИГИЛ все дальше.

Так, например, добровольцы ЧВК Вагнера принимали участие в операции в Алеппо, штурмах Пальмиры, освобождении Дейр-эз-Зора. И во многом эти операции оказались успешными именно благодаря слаженной и профессиональной работе отрядов Вагнера. В настоящее время они также помогают успешно бороться с игиловцами на берегах Евфрата, где сейчас развернулись самые жаркие бои.

Редакция приносит искренние соболезнования семье и близким Александра Никитина.

* — Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.