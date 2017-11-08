В Саратове наградят победителей конкурса юных талантов "Новые имена Губернии"

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Церемония награждения и гала-концерт лауреатов пройдут 8 ноября в областной филармонии имени А.Шнитке.По информации министерства культуры области, столь масштабный проект, был проведен впервые в нашем регионе. Он проводился в несколько этапов.В концертах-смотрах I тура выступили почти 3 тысячи юных дарований, в свою очередь, отобранные почти из 29 тысяч учащихся школ.Второй тур прошел в июле 2017 года в региональном центре поддержки одаренных детей по видеозаписям, которые представили 230 участников в номинации "Сольное исполнительство" и 92 коллектива в номинации "Коллективное творчество" - победители отборочного этапа конкурса.Заключительный, третий, тур прошел 15 и 16 октября в региональном центре поддержки одаренных детей. Жюри просмотрело 46 конкурсантов и 21 коллектив из детских школ искусств Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска, Балашова, Маркса, Базарного Карабулака, Калининска, Ивантеевки, Екатериновки, Степного, Самойловки, Саратовского района, ЗАТО Светлый, Хвалынска.По итогам финальных прослушиваний званий лауреатов и денежных премий удостоены 15 солистов и 8 коллективов. Четверо самых юных участников заключительного тура, тронувших жюри своим талантом и искренностью выступлений, были отмечены специальными дипломами конкурса "Надежда Губернии". 28 участников III тура удостоены звания Дипломанта конкурса."Приз зрительских симпатий" определился среди всех участников III тура в ходе открытого интернет-голосования в социальной сети "ВКонтакте".8 ноября пройдет гала-концерт победителей. Лауреаты будут награждены дипломами, премиями, призами партнеров проекта. Также будут вручены специальные дипломы "Надежда губернии", "Приз зрительских симпатий" и сертификаты на общероссийскую Новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце.Награждение дипломантов конкурса состоится 16 ноября на гала-концерте межрегионального фестиваля "Молодые таланты России" в камерном зале Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке.Фото https://cdn-st3.rtr-vesti.ru