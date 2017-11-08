По факту гибели 9-месячного ребенка проводится доследственная проверка
Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Марксовского района 5 ноября.
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, малыша, голова и верхняя часть туловища которого были погружены в ведро "биотуалета", обнаружила мать. Женщина попыталась оказать ему помощь, однако прибывшая бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть мальчика.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, назначено судебно-медицинское исследование. Тщательным образом следователями СК изучаются условия жизни и воспитания ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе, действиям сотрудников органов системы профилактики следователи дадут соответствующую юридическую оценку, - прокомментировали в управлении.
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