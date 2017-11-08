Стартует реализация единых социальных проездных билетов на декабрь
Льготные проездные можно будет приобрести с сегодняшнего дня в 108 пунктах в Саратове и 890 по области.
По вопросам приобретения единых социальных проездных билетов можно обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам "горячей линии»" (845-2) 65-39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.
Со всеми пунктами продажи можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе "Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов".
Фото http://smolgazeta.ru