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Даци Дациев принял участие во флешмобе "Засветись"

Новости
Даци Дациев принял участие во флешмобе "Засветись"


Мероприятие прошло в рамках очередной зарядки с чемпионом, которая состоялась 4 ноября, в День народного единства, возле парка "Липки".

По информации ГИБДД города, в утренней встрече, которая прошла уже в третий раз, приняли участие более 50 человек, в том числе 20 сотрудников дорожной полиции, которые пришли на утреннюю зарядку вместе со своей семьей. Так же среди разминающихся было много детей и просто прохожих.

Дациев сделал с физкультурниками зарядку на различные группы мышц, растяжку, после чего просто пообщался с людьми, поделившись своими фирменными секретами бодрости духа и тела. Так же на этой площадке все желающие могли попробовать себя в сдачи норм ГТО: в тяге гирь, прыжках в длину с места и так далее.

По завершению мероприятия Даци Дациев присоединился к флешмобу "Засветись", выразив свое небезразличное отношение к безопасности пешеходов на дорогах города в темное время суток. Спортсмен сделал фотоснимок с плакатом и выразил надежду, что все участники дорожного движения обязательно будут соблюдать ПДД, а пешеходы оснастят свою одежду световозвращающими элементами.