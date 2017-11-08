При пожаре в Балакове один человек погиб, один пострадал
ЧП произошло вчера, 6 ноября, около 8 часов вечера.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, горела двухкомнатная квартира в пятиэтажке на улице Шевченко. Огонь уничтожил вещи б/у на площади 10 кв.м.
Сообщается, что в результате пожара погибла женщина 1944 года рождения. Еще одна пострадавшая - 52-летняя дочь погибшей - госпитализирована в больницу.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначено пожаро-техничекое исследование.
Фото https://om-saratov.ru