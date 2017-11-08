Состоялась презентация отделения ранне-эстетического развития Детской школы искусств № 8
В Малом зале Детской школы искусств № 8 с большим успехом прошла презентация отделения Раннего эстетического развития для преподавателей данного направления всех школ искусств г. Саратова.
В показе работы отделения участвовали преподаватели: Ивахненко Г.В., Уханова М.А., Подсобляева С.К., Савина Л.В., Дьякова О.Х., концертмейстер Чередник И.В. В ходе презентации были использованы материалы видеосъемок различных тематических праздников, также преподаватели ДШИ № 8 подробно рассказали о каждом предмете обучения юных талантов с 3х лет.
Следующим разделом презентации стал показ фрагментов уроков по английскому языку (преп. Савина Л.В.) и комплексному занятию (преп. Подсобляева С.К.). В заключительной части презентации был дан небольшой концерт, в котором участвовали выпускники отделения Раннего эстетического развития, в настоящее время являющиеся учащимися различных исполнительских отделений Детской школы искусств № 8.