8 ноября 2017 02:49 СРЕДА
Новости
19:41 | 07 ноября
В Сирии погиб боец ЧВК «Вагнера» Александр Никитин из Саратова
18:00 | 07 ноября
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16:53 | 07 ноября
Состоялся гала-концерт городского фестиваля «В семье единой»
15:45 | 07 ноября
В Саратове наградят победителей конкурса юных талантов "Новые имена Губернии"
14:38 | 07 ноября
По факту гибели 9-месячного ребенка проводится доследственная проверка
13:31 | 07 ноября
Стартует реализация единых социальных проездных билетов на декабрь
12:20 | 07 ноября
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11:11 | 07 ноября
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10:05 | 07 ноября
При пожаре в Балакове один человек погиб, один пострадал
09:10 | 07 ноября
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Клиентам БИНБАНКа будут доступны дополнительные бонусы за покупку одежды и электроники

Новости


Пресс-служба БИНБАНКа информирует своих клиентов о том, что в ноябре и декабре для них будут действовать специальные бонусы в размере 0,5%.

На них можно рассчитывать при покупке товаров в категориях «Одежда и обувь» (ноябрь) и «Электроника» (декабрь). Стоит отметить, что новые бонусы не исключают начисление уже функционирующих стандартных. В результате клиент может рассчитывать на максимальный совокупный бонус в размере 5,5% или 1,5% (в зависимости от категории).

На получение максимального бонуса клиент сможет рассчитывать в том случае, если у него активирована стандартная категория «Интернет-покупки». В таком случае он может, к примеру, приобрести в декабре онлайн мобильный гаджет. Если смартфон будет стоить 25 тыс. рублей, то с учетом максимального совокупного бонуса клиент получит скидку в размере 1375 рублей.