Клиентам БИНБАНКа будут доступны дополнительные бонусы за покупку одежды и электроники

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На них можно рассчитывать при покупке товаров в категориях «Одежда и обувь» (ноябрь) и «Электроника» (декабрь). Стоит отметить, что новые бонусы не исключают начисление уже функционирующих стандартных. В результате клиент может рассчитывать на максимальный совокупный бонус в размере 5,5% или 1,5% (в зависимости от категории).На получение максимального бонуса клиент сможет рассчитывать в том случае, если у него активирована стандартная категория «Интернет-покупки». В таком случае он может, к примеру, приобрести в декабре онлайн мобильный гаджет. Если смартфон будет стоить 25 тыс. рублей, то с учетом максимального совокупного бонуса клиент получит скидку в размере 1375 рублей.