К зимнему сезону бренд Viatti расширил линейку автомобильных покрышек
Сцепление, надёжность, уверенный контроль над поведением автомобиля на льду, снегу и асфальте при любых температурах – вот главные требования автовладельцев к зимней резине. Шины Viatti при соответствии данным требованиям остаются также максимально привлекательными по соотношению цены и качества.
К новому зимнему сезону линейка шин Viatti расширяется: в серийное производство запущены три модели типоразмера 285/60R18, в том числе зимние шипованные и нешипованные шины. При этом зимние шины Viatti остаются в числе лучших по соотношению цены и качества. Согласно тестам портала Авто@Mail.Ru в зимнем сезоне 2016−17 годов, шины Viatti при максимально доступной стоимости по техническим характеристикам не только оставляют позади ближайших конкурентов, но и могут конкурировать с шинами более высокого класса.
Шипованные шины Viatti Brina Nordico V-522 при испытаниях в условиях даже суровой Арктики показали отличное время разгона и торможения на снегу, в том числе глубоком, устойчивость и сцепление на льду и обледеневшем асфальте, а по скорости замедления в холодную погоду обошли даже премиальный комплект покрышек. Кроме того, Viatti Brina Nordico продемонстрировали повышенную прочность боковины и успешное преодоление колей на дороге, что заслужило отдельной высокой оценки тестеров.
Среди зимних нешипованных шин Viatti Brina V-521 оказались лидером по показателям сцепления на льду, а также продемонстрировали меньшее время разгона и торможения на снегу, чем премиальный комплект. Отдельно тестеры вновь отметили крепкую боковину шин, благодаря которой шины максимально адаптированы к российским дорогам с перепадами высот, неожиданными препятствиями и глубокими колеями. При отличных результатах тестирования Viatti Brina оказались доступнее по стоимости, чем конкуренты.
Эксперты издания «Популярная механика» отметили продуманную конструкцию и дизайн покрышек Viatti, в частности технологию переменной жёсткости протектора, достигаемой за счёт использования двух резиновых смесей в составе шин. Твёрдые края протектора обеспечивают надёжную фиксацию колеса и устойчивость движения даже при снежных заносах, в то время как мягкая центральная часть гарантирует надёжное сцепление и тормозные свойства при любых температурах.
Тест-пилоты «Авторевю», характеризуя модель Viatti Brina, выделили высокое сопротивление слэшплэнингу и отменную управляемость на асфальте. Кроме того, Viatti Brina вновь были отмечены как оптимальные покрышки по соотношению цена-качество.
Надёжность, качество и доступность покрышек Viatti оценили и потребители. За первые 8 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рост реализации легковых и легкогрузовых шин Viatti составил 44%. Также на 18% увеличился объем поставок на экспорт, а рост продаж на вторичном рынке и вовсе показал увеличение на 58%.
Источник: http://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2017-10-24-ispytanija-zimnih-shin-brend-viatti-vnov-v-liderah/