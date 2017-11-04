4 ноября 2017 02:51 СУББОТА
Новости
19:56 | 03 ноября
К зимнему сезону бренд Viatti расширил линейку автомобильных покрышек
18:00 | 03 ноября
Банковский кризис мотивировал правоохранительные органы на проверку деятельности руководства ЦБ
16:23 | 03 ноября
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе города Саратова
15:40 | 03 ноября
МЧС предупреждает о тумане и гололедице
14:30 | 03 ноября
Четыре саратовских проекта стали призерами конкурса "Маршрут года - 2017"
13:15 | 03 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
12:08 | 03 ноября
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать на участке Саратов-1 – Александров Гай в Саратовской области 6 и 7 ноября
10:58 | 03 ноября
Ранее судимому саратовцу вынесли обвинительный приговор за причинение смерти мужчине
10:35 | 03 ноября
Ювелир Владимир Михайлов создал коллекцию ко дню чудотворца Иоанна Кронштадского
18:00 | 02 ноября
Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой приглашает на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

К зимнему сезону бренд Viatti расширил линейку автомобильных покрышек

Новости
К зимнему сезону бренд Viatti расширил линейку автомобильных покрышек


Сцепление, надёжность, уверенный контроль над поведением автомобиля на льду, снегу и асфальте при любых температурах – вот главные требования автовладельцев к зимней резине. Шины Viatti при соответствии данным требованиям остаются также максимально привлекательными по соотношению цены и качества.

К новому зимнему сезону линейка шин Viatti расширяется: в серийное производство запущены три модели типоразмера 285/60R18, в том числе зимние шипованные и нешипованные шины. При этом зимние шины Viatti остаются в числе лучших по соотношению цены и качества. Согласно тестам портала Авто@Mail.Ru в зимнем сезоне 2016−17 годов, шины Viatti при максимально доступной стоимости по техническим характеристикам не только оставляют позади ближайших конкурентов, но и могут конкурировать с шинами более высокого класса.

Шипованные шины Viatti Brina Nordico V-522 при испытаниях в условиях даже суровой Арктики показали отличное время разгона и торможения на снегу, в том числе глубоком, устойчивость и сцепление на льду и обледеневшем асфальте, а по скорости замедления в холодную погоду обошли даже премиальный комплект покрышек. Кроме того, Viatti Brina Nordico продемонстрировали повышенную прочность боковины и успешное преодоление колей на дороге, что заслужило отдельной высокой оценки тестеров.

Среди зимних нешипованных шин Viatti Brina V-521 оказались лидером по показателям сцепления на льду, а также продемонстрировали меньшее время разгона и торможения на снегу, чем премиальный комплект. Отдельно тестеры вновь отметили крепкую боковину шин, благодаря которой шины максимально адаптированы к российским дорогам с перепадами высот, неожиданными препятствиями и глубокими колеями. При отличных результатах тестирования Viatti Brina оказались доступнее по стоимости, чем конкуренты.

Эксперты издания «Популярная механика» отметили продуманную конструкцию и дизайн покрышек Viatti, в частности технологию переменной жёсткости протектора, достигаемой за счёт использования двух резиновых смесей в составе шин. Твёрдые края протектора обеспечивают надёжную фиксацию колеса и устойчивость движения даже при снежных заносах, в то время как мягкая центральная часть гарантирует надёжное сцепление и тормозные свойства при любых температурах.

Тест-пилоты «Авторевю», характеризуя модель Viatti Brina, выделили высокое сопротивление слэшплэнингу и отменную управляемость на асфальте. Кроме того, Viatti Brina вновь были отмечены как оптимальные покрышки по соотношению цена-качество.

Надёжность, качество и доступность покрышек Viatti оценили и потребители. За первые 8 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рост реализации легковых и легкогрузовых шин Viatti составил 44%. Также на 18% увеличился объем поставок на экспорт, а рост продаж на вторичном рынке и вовсе показал увеличение на 58%.

Источник: http://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2017-10-24-ispytanija-zimnih-shin-brend-viatti-vnov-v-liderah/