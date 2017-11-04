Банковский кризис мотивировал правоохранительные органы на проверку деятельности руководства ЦБ

просмотров: 114

В ответ на запрос заместитель Министра внутренних дел Михаил Ваничкин проинформировал парламентариев о том, что ЦБ за все это время ни разу не выходил на ведомство с сигналами о противоправных действиях в «Открытии», «Югре» и Бинбанке. В свою очередь, регулятор не соизволил предоставить МВД информацию о расходовании санационных средств в 2016-2017 гг., хотя Министерство неоднократно подавало соответствующий запрос.Отмечается, что МВД намерено добиться ответов от Центробанка, по какой причине он допустил и активно поддерживал покупки и санацию ряда крупных банков, таких как Рост-банк, Росгосстрах, РБР, «Точка», «Траст», «МДМ-банка» и др., заранее зная, что они банкроты?Работа находится на контроле руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, сказано в документе.