Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе города Саратова
В связи с ремонтными работами с 22:00 5 ноября до 06:00 6 ноября 2017 года, а также с 22:00 6 ноября до 06:00 7 ноября 2017 года будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (автодорога Новоастраханское шоссе, Заводской район г. Саратова).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км ст. Примыкание (ул. 5-й Динамовский проезд).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.