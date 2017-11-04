4 ноября 2017 02:51 СУББОТА
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МЧС предупреждает о тумане и гололедице

Новости


По данным областного гидрометцентра завтра, 4 ноября, ночью и утром в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, местами туман, гололед.

Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 14 м/с. Температура ночью 0…+5º, местами в Левобережье до +8º, днём +4…+9º, местами в Левобережье до +12º.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями МЧС рекомендует:

- эксплуатируйте автомобиль, подготовленный к зимнему времени;

- при управлении автомобилем соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте скоростной режим движения с учетом погодных условий.