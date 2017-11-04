МЧС предупреждает о тумане и гололедице
По данным областного гидрометцентра завтра, 4 ноября, ночью и утром в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, местами туман, гололед.
Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 14 м/с. Температура ночью 0…+5º, местами в Левобережье до +8º, днём +4…+9º, местами в Левобережье до +12º.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями МЧС рекомендует:
- эксплуатируйте автомобиль, подготовленный к зимнему времени;
- при управлении автомобилем соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте скоростной режим движения с учетом погодных условий.