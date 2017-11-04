Четыре саратовских проекта стали призерами конкурса "Маршрут года - 2017"

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По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в финальную часть конкурса вышли 205 проектов из 56 регионов Российской Федерации. От Саратовской области было представлено пят проектов. Три из них заняли призовые места, причем один из них стал победителем в своей номинации.Сообщается, что Гран-при в номинации "Лучший маршрут на действующее производство" завоевал Центр творчества, отдыха, туризма детей и молодежи Красноармейска с маршрутом "Глиняный край".Второе место в номинации "Лучший маршрут выходного дня" занял Центр комплексного обслуживания детей и молодежи "Молодежная инициатива" МО города Балакова с маршрутом "Путешествие в село Малое Перекопное "Выходные у сельчан".Третье место в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут" занял ООО "Покровск-тур" с культурно-познавательным маршрутом "Немцы Поволжья".Всероссийская туристская премия "Маршрут года" была учреждена как отраслевая награда в 2014 году. Она присуждается жюри из специалистов отрасли по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.Фото http://www.tdc-tatar.ru