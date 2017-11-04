4 ноября 2017 02:52 СУББОТА
Новости
19:56 | 03 ноября
К зимнему сезону бренд Viatti расширил линейку автомобильных покрышек
18:00 | 03 ноября
Банковский кризис мотивировал правоохранительные органы на проверку деятельности руководства ЦБ
16:23 | 03 ноября
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе города Саратова
15:40 | 03 ноября
МЧС предупреждает о тумане и гололедице
14:30 | 03 ноября
Четыре саратовских проекта стали призерами конкурса "Маршрут года - 2017"
13:15 | 03 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
12:08 | 03 ноября
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать на участке Саратов-1 – Александров Гай в Саратовской области 6 и 7 ноября
10:58 | 03 ноября
Ранее судимому саратовцу вынесли обвинительный приговор за причинение смерти мужчине
10:35 | 03 ноября
Ювелир Владимир Михайлов создал коллекцию ко дню чудотворца Иоанна Кронштадского
18:00 | 02 ноября
Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой приглашает на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
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В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров. Наиболее значимые из них:

2 ноября в 11 ч. 14 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме в пос. Орошаемый Дергачевского района. Площадь пожара составила 120 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.

2 ноября в 18 ч. 25 м. на пульт «01» г. Петровск поступил сигнал о пожаре в частной бане. Площадь пожара составила 16 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печей. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

3 ноября в 01 ч. 13 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 3-х этажного дома в пос. Приволжский Энгельсского района. Площадь пожара составила 1 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.