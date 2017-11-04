В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров. Наиболее значимые из них:
2 ноября в 11 ч. 14 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме в пос. Орошаемый Дергачевского района. Площадь пожара составила 120 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.
2 ноября в 18 ч. 25 м. на пульт «01» г. Петровск поступил сигнал о пожаре в частной бане. Площадь пожара составила 16 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печей. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.
3 ноября в 01 ч. 13 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 3-х этажного дома в пос. Приволжский Энгельсского района. Площадь пожара составила 1 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.