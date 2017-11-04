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Дополнительные пригородные поезда будут курсировать на участке Саратов-1 – Александров Гай в Саратовской области 6 и 7 ноября

Новости
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать на участке Саратов-1 – Александров Гай в Саратовской области 6 и 7 ноября

АО «Саратовская ППК» назначает дополнительные маршруты пригородных поездов 6 и 7 ноября.

6 ноября будут курсировать пригородный поезд № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15:40 мск (в 16:40 по местному времени), прибытие на конечную ст. Красный Кут в 17:57 мск (в 18:57 по местному времени) и пригородный поезд № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 18:07 мск (в 19:07 по местному времени), прибытие на конечную ст.Александров Гай в 20:39 мск (в 21:39 по местному времени).

7 ноября будут курсировать пригородный поезд № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02:27 мск (в 03:27 по местному времени), прибытие на ст. Красный Кут в 4:58 мск (в 5:58 по местному времени) и пригородный поезд № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст.Красный Кут в 5:08 мск (в 6:08 по местному времени), прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 7:20 мск (в 8:20 по местному времени).

Напоминаем, что время отправления и прибытия поездов - московское. Просим пассажиров при планировании поездки учитывать разницу во времени.

***

Более подробно об изменении расписания пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» (www.saratovskayappk.ru), через мобильное приложение «Пригород», а также по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).