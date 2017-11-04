Ранее судимому саратовцу вынесли обвинительный приговор за причинение смерти мужчине

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Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Следствием и судом установлено, что вечером 9 июля 2017 года 41-летний потерпевший распивал спиртные напитки в квартире частного домовладения, расположенного по 1-му Казачьему тупику города Саратова, по месту проживания приятеля, где также находился Макаров. Из-за агрессивного поведения потерпевшего последний стал выгонять его из дома, в связи с чем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры Макаров нанес оппоненту один удар ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.Приговором суда Макарову назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.