4 ноября 2017 02:51 СУББОТА
Новости
19:56 | 03 ноября
К зимнему сезону бренд Viatti расширил линейку автомобильных покрышек
18:00 | 03 ноября
Банковский кризис мотивировал правоохранительные органы на проверку деятельности руководства ЦБ
16:23 | 03 ноября
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе города Саратова
15:40 | 03 ноября
МЧС предупреждает о тумане и гололедице
14:30 | 03 ноября
Четыре саратовских проекта стали призерами конкурса "Маршрут года - 2017"
13:15 | 03 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
12:08 | 03 ноября
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать на участке Саратов-1 – Александров Гай в Саратовской области 6 и 7 ноября
10:58 | 03 ноября
Ранее судимому саратовцу вынесли обвинительный приговор за причинение смерти мужчине
10:35 | 03 ноября
Ювелир Владимир Михайлов создал коллекцию ко дню чудотворца Иоанна Кронштадского
18:00 | 02 ноября
Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой приглашает на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Ранее судимому саратовцу вынесли обвинительный приговор за причинение смерти мужчине

Новости
Ранее судимому саратовцу вынесли обвинительный приговор за причинение смерти мужчине

В Саратове вынесен обвинительный приговор ранее судимому 58-летнему Владимиру Макарову.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что вечером 9 июля 2017 года 41-летний потерпевший распивал спиртные напитки в квартире частного домовладения, расположенного по 1-му Казачьему тупику города Саратова, по месту проживания приятеля, где также находился Макаров. Из-за агрессивного поведения потерпевшего последний стал выгонять его из дома, в связи с чем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры Макаров нанес оппоненту один удар ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Приговором суда Макарову назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.