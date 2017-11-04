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Ювелир Владимир Михайлов создал коллекцию ко дню чудотворца Иоанна Кронштадского

Новости
Ювелир Владимир Михайлов создал коллекцию ко дню чудотворца Иоанна Кронштадского

Специально к празднику чудотворца Иоанна Кронштадского православный ювелир Владимир Михайлов создал непревзойденные по художественной экспрессии украшения, которые станут прекрасным подарком по случаю знаменательного дня. В коллекции представлены выразительные нательные иконы с ликом святого, выполненные из зеленого золота.

Обычай отмечать 1 ноября праздник Святого Праведного Иоанна Кронштадского приурочен ко дню рождения глубоко почитаемого среди христиан чудотворца. Известный с XIX века проповедник широко прославился своими добрыми делами, щедростью и бескорыстностью к людям, самоотверженным служением Господу. В память о рождении и великих поступках Иоанна Кронштадского православные ежегодно устраивают праздник, посещают храм и зажигают свечи в честь великого святого, собираются за праздничным столом, дарят друг другу символичные подарки. Представленные в коллекции Владимира Михайлова украшения идеально подойдут в качестве неоценимого презента по торжественному случаю.

Обращаясь к православным канонам, художник создает эксклюзивные произведения ювелирного искусства, посвященные чудотворцу. Уже в ранних работах Владимира Михайлова можно заметить присутствие лика святого Иоанна. Сняв изображение с каменной пластики, художник мастерски перенес его в филигранный металл, дополнил символичным орнаментом и выразительной каллиграфией. Икона Святого Праведного Иоанна Кронштадского (https://www.vmikhailov.com/ru/ikoni/svyatoi-pravednii-ioann-kronshtadtskii-chudotvorec-1) демонстрирует стройность композиции и многозначительность сюжета, изображающего чудотворца с Евхаристической чашей в одной руке и поднесенной к сердцу десницей. Оборотная сторона изделия украшена словами молитвы, посвященной святому.

Каждое украшение коллекции выполнено в художественной технике старых псковских и новгородских мастеров, зародившейся в XII-XIII вв., которая стала традиционной для изображения православных символов Руси. При выраженном внешнем аскетизме изделия мелкой пластики северной школы обладают особой красотой, наряду с глубокой смысловой наполненностью.

В коллекции Владимира Михайлова, посвященной образу Иоанна Кронштадского представлены высокохудожественные ювелирные произведения, выполненные в строгом соответствии православным традициям.

С работами художника можно познакомиться в салонах «Владимир Михайлов» и «Галерея Михайлов» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а так же в городах Баден-Баден, Германия, Рига, Латвия и Бари, Италия.

Каталог нательных крестов на официальном сайте - https://www.vmikhailov.com/ru/kresti.