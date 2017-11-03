Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой приглашает на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой приглашает всех желающих на индивидуальные и групповые мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства.
Длительность занятия – 1,5-2 часа. Возраст участников – от 4 лет. Возможен выезд мастеров для проведения мастер-классов на различных площадках.
Мастер-классы проходят во дворике «Города мастеров» по адресу ул. Кутякова, д. 18. Здесь также можно посмотреть постоянно обновляющуюся экспозицию выставочного зала, получить много полезной информации по старинным ремеслам и направлениям ДПИ.
Расписание занятий:
7 ноября (вторник) – 12.00-15.00 – курс по изготовлению экологических сумок из денима;
8 ноября (среда) – 18.00-20.00 – курс по геометрической резьбе по дереву (мастерская по дереву);
8 ноября (среда) – 18.00-20.00 – курс по плетению французского кружева «Фриволите» (выставочный зал);
9 ноября (четверг) – 12.00-15.00 – курс по изготовлению экологических сумок из денима;
11 ноября (суббота) – 12.00-14.00 – курс по геометрической резьбе по дереву;
11 ноября (суббота) – 12.00-14.00 – курс по изготовлению игрушек в чулочной технике;
11 ноября (суббота) – 14.00-16.00 – мастер-класс по сухому валянию игрушек из шерсти.
Запись на уроки и подробная информация по телефонам: 44-16-90 (отдел ДПИ), 8-906-149-42-25, на сайте socnt.ru и в соцсетях Центра творчества: Facebook, Instagram, ВК.