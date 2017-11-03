В Москве на форуме встретятся представители творческих индустрий России и Германии
В столице в течение двух дней, 3 и 4 ноября 2017 года, пройдет Первый Российско-германский форум креативных индустрий ART-WERK 2017 (http://www.art-werk.ru/).
На площадке DI Telegraph, многофункционального креативного пространства в центре Москвы, соберутся представители многочисленных творческих профессий двух стран для обмена опытом.
Организатором форума выступают Фонд им. Фридриха Эберта в России, Агентство «Творческие индустрии» и DI Telegraph. Инициаторы форума, организовали ряд крупных лекций, обсуждений, презентаций, на которых будут выступать спикеры России и Германии при поддержке проектов Main In Main, FACES&LACES, фестиваля Synthposium и других.
С целью налаживания и расширения сотрудничества в области креативных индустрий участниками форума станут предприниматели, инвесторы, музыканты, урбанисты, архитекторы, представители медиа, властных структур и другие.