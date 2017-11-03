3 ноября 2017 02:51 ПЯТНИЦА
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18:00 | 02 ноября
Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой приглашает на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
17:48 | 02 ноября
В Москве на форуме встретятся представители творческих индустрий России и Германии
17:47 | 02 ноября
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16:16 | 02 ноября
В Алгае открывается модернизированный кинозал
15:22 | 02 ноября
Изменены параметры подачи воды некоторым абонентам Саратова
14:18 | 02 ноября
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13:05 | 02 ноября
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12:07 | 02 ноября
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10:49 | 02 ноября
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09:56 | 02 ноября
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В Москве на форуме встретятся представители творческих индустрий России и Германии

Новости
В Москве на форуме встретятся представители творческих индустрий России и Германии

В столице в течение двух дней, 3 и 4 ноября 2017 года, пройдет Первый Российско-германский форум креативных индустрий ART-WERK 2017 (http://www.art-werk.ru/).

На площадке DI Telegraph, многофункционального креативного пространства в центре Москвы, соберутся представители многочисленных творческих профессий двух стран для обмена опытом.

Организатором форума выступают Фонд им. Фридриха Эберта в России, Агентство «Творческие индустрии» и DI Telegraph. Инициаторы форума, организовали ряд крупных лекций, обсуждений, презентаций, на которых будут выступать спикеры России и Германии при поддержке проектов Main In Main, FACES&LACES, фестиваля Synthposium и других.

С целью налаживания и расширения сотрудничества в области креативных индустрий участниками форума станут предприниматели, инвесторы, музыканты, урбанисты, архитекторы, представители медиа, властных структур и другие.