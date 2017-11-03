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Саратовский музей краеведения открывает выставку "Загадки на холстах"

Новости
Саратовский музей краеведения открывает выставку "Загадки на холстах"

Сегодня в областном музее краеведения открывается персональная выставка астраханской художницы Марины Мариарти «Загадки на холстах».

На выставке экспонируется более пятидесяти работ художницы. Это портреты, пейзажи и сюрреалистические зарисовки, запоминающиеся интенсивностью цвета, яркостью образов и неповторимым очарованием.

Марина Мариарти начала рисовать еще ребенком. В то время ее вдохновляли именитые художники, работы которых она и стала копировать. Специального образования Мариарти не получила, но в 2015 году занялась творчеством всерьез, пробуя работать в различных жанрах и техниках. Она переносила на холст сюжеты, подсмотренные во время многочисленных путешествий за границу, отголоски своих снов и фантазий, образы из любимых книг.

Пейзаж - один из любимых жанров Марины Мариарти. Художница делится со зрителями впечатлениями о путешествиях в далекие страны, изображая их с необыкновенной тонкостью мировосприятия и созерцательностью. На выставке представлены работы, выполненные после творческих поездок во Вьетнам, Камбоджу, Италию, Германию, Голландию.
Многие работы наполнены особой таинственностью и волнующими символами. Реальность и фантастика тесно переплетаются в неординарных картинах художницы — разнообразных по тематике, жанру и стилю. Выставка знакомит с целыми сериями картин «Магия и алхимия», «Хронос», «Фрики и феи», «Мания и алхимия», «Аллегории», а также циклом иллюстраций к произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Ранее работы Марины Мариарти экспонировались в выставочных центрах и музеях Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Камышина.