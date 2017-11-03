В Алгае открывается модернизированный кинозал
Завтра, 3 ноября, в Доме кино «Маяк» села Александров Гай состоится торжественное открытие модернизированного кинозала вместимостью 200 человек.
Новый зал станет настоящим подарком для всех жителей района. В нем можно будет просматривать фильмы и мультфильмы в 3Dформате, проводить кинолектории на современном техническом уровне.
В церемонии торжественного открытия кинозала примут участие представители министерства культуры области, администрации Александрово-Гайского муниципального района и директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная.
В фойе Дома кино будет расположена небольшая выставка кинооборудования, книжная выставка, макеты кино- и мультгероев. Вниманию гостей церемонии открытия будут представлены видеоролики об истории и успехах района и кинотеатра, номера художественной самодеятельности.
Кроме этого, зрителям модернизированного кинозала продемонстрируют трейлеры кинолент, планируемых к показу в ноябре-декабре 2017 года.
В завершении мероприятия состоится премьерный показ отечественной киноновинки 2017 года – х/ф «Последний богатырь».