Изменены параметры подачи воды некоторым абонентам Саратова
В связи с проведением работ необходимых ремонтных работ на городских водопроводных сетях сегодня, 2 ноября 2017, снижены параметры подачи холодной воды следующим потребителям города:
- с 11.45 до окончания работ – улицы: пр. Энтузиастов (дома №№60-64, четные номера домов); Крымская; Крымский тупик; Крымский пр.;
- с 12.10 до 19.00 – дом №12/14 по ул. Аткарская, №13/31 по ул. Ст.Разина.
МУПП «Саратовводоканал» приносит жителям свои извинения за возможные неудобства.