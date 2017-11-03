3 ноября 2017 02:51 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 02 ноября
Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой приглашает на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
17:48 | 02 ноября
В Москве на форуме встретятся представители творческих индустрий России и Германии
17:47 | 02 ноября
Саратовский музей краеведения открывает выставку "Загадки на холстах"
16:16 | 02 ноября
В Алгае открывается модернизированный кинозал
15:22 | 02 ноября
Изменены параметры подачи воды некоторым абонентам Саратова
14:18 | 02 ноября
Директор Благотворительного фонда «Александр Невский» получила высокую награду
13:05 | 02 ноября
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12:07 | 02 ноября
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10:49 | 02 ноября
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09:56 | 02 ноября
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Директор Благотворительного фонда «Александр Невский» получила высокую награду

Новости


Директор Благотворительного фонда «Александр Невский» Вера Кузнецова награждена Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле» на состоявшемся 1 ноября в ДК «Россия» торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства.

Вера Кузнецова была представлена к высокой награде за продолжительный и напряженный труд, направленный на развитие общества. За 10 лет благотворительным фондом под руководством Веры Кузнецовой было разработано более 20 социально значимых проектов в сфере духовно-нравственного воспитания детей и подростков на основе православных культурных традиций и оказания социально поддержки семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

При участии и под руководством В.А. Кузнецовой Фондом реализовано более 20 социально-значимых проектов – победителей конкурса Президентских грантов, Международного грантового конкурса «Православная инициатива», проводимого под эгидой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, регионального и муниципального конкурсов. Это позволило оказать комплексную социальную поддержку 700 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 355 молодых добровольцев прошли подготовку в Фонде и приняли участие в социально значимых мероприятиях, более 4000 детей и подростков стали участниками программы духовно нравственного воспитания.

«Абсолютно заслуженная награда Веры Кузнецовой подчеркивает важную роль общественных организаций в развитии общества и его духовно-нравственных основ, а также подтверждает тот факт, что каждый может достичь успеха, принося пользу обществу», - отметил достижение общественницы министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин.