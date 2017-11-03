Директор Благотворительного фонда «Александр Невский» получила высокую награду

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Вера Кузнецова была представлена к высокой награде за продолжительный и напряженный труд, направленный на развитие общества. За 10 лет благотворительным фондом под руководством Веры Кузнецовой было разработано более 20 социально значимых проектов в сфере духовно-нравственного воспитания детей и подростков на основе православных культурных традиций и оказания социально поддержки семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.При участии и под руководством В.А. Кузнецовой Фондом реализовано более 20 социально-значимых проектов – победителей конкурса Президентских грантов, Международного грантового конкурса «Православная инициатива», проводимого под эгидой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, регионального и муниципального конкурсов. Это позволило оказать комплексную социальную поддержку 700 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 355 молодых добровольцев прошли подготовку в Фонде и приняли участие в социально значимых мероприятиях, более 4000 детей и подростков стали участниками программы духовно нравственного воспитания.«Абсолютно заслуженная награда Веры Кузнецовой подчеркивает важную роль общественных организаций в развитии общества и его духовно-нравственных основ, а также подтверждает тот факт, что каждый может достичь успеха, принося пользу обществу», - отметил достижение общественницы министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин.