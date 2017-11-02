Холдинг РЖД развивает логистику для грузоотправителей Поволжья
АО «РЖД Логистика» (дочерняя структура ОАО «РЖД», специализирующаяся на развитии сложных логистических сервисов) открыла филиал в Саратове.
Основная задача нового филиала – развитие логистических сервисов уровня 3PL и 4PL для промышленных кластеров и предприятий Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов.
Филиал будет предоставлять стандартный пакет сервисов – от базовой услуги перевозки до индивидуально разработанных транспортных решений с учетом «первой» и «последней» мили. Кроме этого, он займется расширением взаимодействия с отправителями мелких партий грузов, будет способствовать контейнеризации регионов и загрузке их портовых мощностей.
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмееев, заместитель начальника дороги по экономике и финансам Ринат Бахтеев и руководитель ТЦФТО Дмитрий Горох уже провели совещание с главой филиала и обсудили первоочередные задачи работы.