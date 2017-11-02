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13:05 | 02 ноября
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На ноябрьских киночетвергах саратовцы увидят фильм "Ледокол"
10:49 | 02 ноября
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09:00 | 02 ноября
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18:00 | 01 ноября
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17:06 | 01 ноября
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14:30 | 01 ноября
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На ноябрьских киночетвергах саратовцы увидят фильм "Ледокол"

Новости
На ноябрьских киночетвергах саратовцы увидят фильм "Ледокол"

Областной киновидеоцентр приглашает всех желающих на просмотр отечественной киноленты «Ледокол».

Киносеанс состоится сегодня, 2 ноября, в 15.00. Он будет приурочен к наступающему государственному празднику – Дню народного единства.

Фильм «Ледокол» вышел на большие экраны в 2016 году. Сюжет киноленты основан на реальных событиях, происходивших в 1985 году. Центральные персонажи фильма – экипаж огромного ледокола «Михаил Громов», который оказался в ледовом плену у побережья Антарктиды.

В главных ролях – Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Александр Паль, Александр Яценко.

Возрастные ограничения – 12+.

Стоимость билета – 60 руб./чел.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.