На ноябрьских киночетвергах саратовцы увидят фильм "Ледокол"
Областной киновидеоцентр приглашает всех желающих на просмотр отечественной киноленты «Ледокол».
Киносеанс состоится сегодня, 2 ноября, в 15.00. Он будет приурочен к наступающему государственному празднику – Дню народного единства.
Фильм «Ледокол» вышел на большие экраны в 2016 году. Сюжет киноленты основан на реальных событиях, происходивших в 1985 году. Центральные персонажи фильма – экипаж огромного ледокола «Михаил Громов», который оказался в ледовом плену у побережья Антарктиды.
В главных ролях – Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Александр Паль, Александр Яценко.
Возрастные ограничения – 12+.
Стоимость билета – 60 руб./чел.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.