Волейболистки "Протона" одержали победу в первом кубковом матче

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Начало первой партии осталось за гостями. Однако уже ближе к середине партии хозяйки площадки уже почувствовали уверенность в своих силах и повели с преимуществом в два-три мяча. Такая ситуация сохранялась до конца первого отрезка встречи. При счете 24:23 в пользу нашей команды волейболистки из Питера не только отыграли сетбол, но и завершить партию в свою пользу - 26:28.Второй сет начался в равной борьбе, но к его середине саратовчанки вновь вышли вперед, добившись уже комфортного преимущества в пять очков. Этот задел получилось сохранить до конца партии, которая завершилась со сетом 25:20.Третий отрезок матча стал самым упорным и нервным. Борьба мяч в мяч продолжалась до последнего. Нервы оказались у волейболисток "Протона", которые буквально вырвали победные очки в партии - 26:24.Четвертый сет стал триумфальным для хозяек. Поймав кураж, они сразу уже ушли в отрыв и в последующем свели на нет все попытки соперниц хотя бы приблизиться - 25:13.Сегодня, 2 ноября, "Протон" проведет очередной матч в рамках предварительного этапа Кубка России-2017. Соперником нашей команды будет действующий чемпион России, серебряный призер Кубка России-2016 московское "Динамо". Началом матча - в 19.00.Фото https://pp.userapi.com