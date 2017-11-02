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Волейболистки "Протона" одержали победу в первом кубковом матче

Новости / Спорт
Волейболистки "Протона" одержали победу в первом кубковом матче


Вчера в ФОКе"Звездный" стартовал предварительный этап Кубка России. В своем первом матче саратовская команда в четырех партиях победила "Ленинградку" (Санкт-Петербург).

Начало первой партии осталось за гостями. Однако уже ближе к середине партии хозяйки площадки уже почувствовали уверенность в своих силах и повели с преимуществом в два-три мяча. Такая ситуация сохранялась до конца первого отрезка встречи. При счете 24:23 в пользу нашей команды волейболистки из Питера не только отыграли сетбол, но и завершить партию в свою пользу - 26:28.

Второй сет начался в равной борьбе, но к его середине саратовчанки вновь вышли вперед, добившись уже комфортного преимущества в пять очков. Этот задел получилось сохранить до конца партии, которая завершилась со сетом 25:20.

Третий отрезок матча стал самым упорным и нервным. Борьба мяч в мяч продолжалась до последнего. Нервы оказались у волейболисток "Протона", которые буквально вырвали победные очки в партии - 26:24.

Четвертый сет стал триумфальным для хозяек. Поймав кураж, они сразу уже ушли в отрыв и в последующем свели на нет все попытки соперниц хотя бы приблизиться - 25:13.

Сегодня, 2 ноября, "Протон" проведет очередной матч в рамках предварительного этапа Кубка России-2017. Соперником нашей команды будет действующий чемпион России, серебряный призер Кубка России-2016 московское "Динамо". Началом матча - в 19.00.

Фото https://pp.userapi.com