Двоих саратовцев будут судить за разбойное нападение на прохожих

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По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 29 января обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидели в помещении магазина на проспекте 50-лет Октября двоих мужчин, за которыми проследовали на улицу. Там под малозначительным предлогом молодые люди спровоцировали конфликт и напали на прохожих, нанеся им множественные удары руками и ногами по различным частям тела. После этого они похитили два мобильных телефона и денежные средства потерпевших. С похищенным имуществом злоумышленники с места происшествия скрылись и распорядились им по своему усмотрению.Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя три дня один из избитых мужчин скончался в лечебном учреждении. Здоровью второго согласно результатам судебно-медицинской экспертизы причинен вред средней тяжести.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://www.kolmovo.ru