2 ноября 2017 15:13 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:05 | 02 ноября
Холдинг РЖД развивает логистику для грузоотправителей Поволжья
12:07 | 02 ноября
На ноябрьских киночетвергах саратовцы увидят фильм "Ледокол"
10:49 | 02 ноября
Волейболистки "Протона" одержали победу в первом кубковом матче
09:56 | 02 ноября
Двоих саратовцев будут судить за разбойное нападение на прохожих
09:00 | 02 ноября
В центре Саратова ограничат парковку из-за праздника
18:00 | 01 ноября
Назначена дополнительная электричка до Ершова и Озинок
17:06 | 01 ноября
В Саратове увековечили память Петра Сиротина
16:18 | 01 ноября
Музей имени А.Н.Радищева организует лекции на выставке "Илья Репин. 50 шедевров мастера"
15:29 | 01 ноября
В ночь искусств ТЮЗ Киселева покажет "Маленькие трагедии"
14:30 | 01 ноября
«Бионорика» подвела итоги 20-летней деятельности на пресс-конференции
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Двоих саратовцев будут судить за разбойное нападение на прохожих

Новости / ЧП
Двоих саратовцев будут судить за разбойное нападение на прохожих


Один человек, пострадавший от их действий, скончался.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 29 января обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидели в помещении магазина на проспекте 50-лет Октября двоих мужчин, за которыми проследовали на улицу. Там под малозначительным предлогом молодые люди спровоцировали конфликт и напали на прохожих, нанеся им множественные удары руками и ногами по различным частям тела. После этого они похитили два мобильных телефона и денежные средства потерпевших. С похищенным имуществом злоумышленники с места происшествия скрылись и распорядились им по своему усмотрению.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя три дня один из избитых мужчин скончался в лечебном учреждении. Здоровью второго согласно результатам судебно-медицинской экспертизы причинен вред средней тяжести.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://www.kolmovo.ru