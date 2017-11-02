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В центре Саратова ограничат парковку из-за праздника

Новости
В центре Саратова ограничат парковку из-за праздника


Данная мера будет введена в ночь с 3 на 4 ноября.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, в связи с празднованием Дня народного единства в городе вводятся временные ограничения стоянки автотранспорта. Так, с 20:00 3 ноября по 15.00 4 ноября парковка будет ограничена по ул. Октябрьской (на участке дороги от ул. Григорьева до ул. Волжской), а также по ул. Соборной (от ул. Волжской до проезда Котовского).

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://omega.kz