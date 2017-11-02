В Саратове увековечили память Петра Сиротина

просмотров: 79

По информации пресс-службы губернатора, Петр Кузьмич Сиротин родился 10 ноября 1928 года в с. Дергачи в семье медицинских работников. Окончил Пугачевскую фельдшерско-акушерскую школу и получил назначение в фельдшерско-акушерский пункт села Ваулино Золотовского района. В 1961 был назначен заведующим ФАП. В 1969 году по окончании Саратовского медицинского института был принят на должность врача-уролога в Саратовскую областную больницу № 2.До 1970 года работал в различных медицинских учреждениях Саратова. В декабре этого же года назначен главным врачом городской поликлиники №3, в мае 1971 года — главным врачом Областной больницы №1, которой руководил в течение 22 лет. В августе 1993 года больница была перепрофилирована в Областной госпиталь ветеранов войн. Именно на его фасаде установлена мемориальная доска.На церемонии присутствовали представители регионального правительства, областной думы, общественники, сотрудники госпиталя, ветераны, родственники Петра Сиротина, люди, знавшие его лично.Министр здравоохранения области Владимир Шульдяков отметил, что Петр Кузьмич сделал многое для развития госпиталя. Так, в 1976 году был построен и введен в эксплуатацию новый 4-этажный корпус стационара, который в настоящее время действует как многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, отвечающее всем современным требованиям к лечению больных.- То, что было сделано под руководством Петра Кузьмича, еще долгие годы будет служить людям — ветеранам войн, ветеранам труда, - отметил министр. - В госпитале отзывчивый коллектив, который вкладывает в работу силы, помогает нашим землякам поправить здоровье. Хочу пожелать коллективу добра, а госпиталю — процветания.