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Назначена дополнительная электричка до Ершова и Озинок

Новости
Назначена дополнительная электричка до Ершова и Озинок

Дополнительные маршруты пригородных поездов вводят на 6 и 7 ноября.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, 6 ноября будут курсировать пригородный поезд № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 16:40 мск (в 17:40 по местному времени), прибытие на конечную ст. Ершов в 19:40 мск (в 20:40 по местному времени) и пригородный поезд № 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 20:06 мск (в 21:06 по местному времени), прибытие на конечную ст.Озинки в 22:05 мск (в 23:05 по местному времени).

7 ноября будут курсировать пригородный поезд № 6519 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 01:50 мск (в 02:50 по местному времени), прибытие на конечную ст. Ершов в 3:51 мск (в 4:51 по местному времени) и пригородный поезд № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст.Ершов в 4:13 мск (в 5:13 по местному времени), прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 7:02 мск (в 8:02 по местному времени).

В пресс-службе дороги напомнили, что время отправления и прибытия поездов - московское. Пассажиров просят при планировании поездки учитывать разницу во времени.

Фото http://medialenta.ru