Музей имени А.Н.Радищева организует лекции на выставке "Илья Репин. 50 шедевров мастера".

просмотров: 100

"Кто не знает, что Репин был великим художником! Но всем ли известно о том, что мэтр обладал еще и незаурядными литературными способностями? А каким он был иллюстратором, хотя, по скромности, и не причислял себя к таковым! А музыку любил так, что даже некоторые картины писал под аккомпанемент рояля. И, представьте себе, чрезвычайно интересовался модой, создавая некоторые свои полотна. Обо всем этом и о многом другом вы, дорогие наши посетители, узнаете из лекционной программы, приготовленной для вас искусствоведами, литературоведами и музыковедами Радищевского музея, Саратовского государственного университета и Саратовской государственной консерватории", - презентует лекции пресс-служба музея.ПРОГРАММА«Встречи на выставке»11 ноября, 6 января – «История одного шедевра: «Бурлаки на Волге».Все тайны создания знаменитой картины Репина.Автор: И.Р. Яфарова, научный сотрудник Радищевского музея18 ноября, 13 января – «Как Дон Жуан и Тарас Бульба Репину «позировали».Репин – иллюстратор произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя.Автор: Л.А. Давыденко, методист научно-просветительского отдела, кандидат филологических наук25 ноября, 20 января – «Модернисты против Репина».История о том, как в покушении на картину «Иван Грозный и сын его Иван» обвинили … самого автора.Автор: Е. А. Шкута, научный сотрудник Радищевского музея2 декабря, 27 января – «Как толстовка поссорилась с фраком, а корсет с гарибальдийкой подружился».Мода Прекрасной эпохи в портретной галерее Ильи Репина.Автор: Л.А. Давыденко, методист научно-просветительского отдела, кандидат филологических наук9 декабря – «Писатель из Куоккалы».Репин-литератор и его окружение.Автор: А. В. Зюзин, заместитель директора ЗНБ СГУ, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы СГУ16 декабря – «История одного шедевра: «Не ждали».Все тайны создания знаменитой картины Репина.Автор: А.С. Ступина, зав. сектором русского искусства, кандидат исторических наук23 декабря, 10 февраля – «Читаем письма Репина».Правда и мифы о художнике из его переписки.Автор: И.Р. Яфарова, научный сотрудник Радищевского музея3 февраля – «Репин в кругу музыкантов». Лекция-концерт.Роль музыки в жизни и творчестве художника, Дружба с композиторами «могучей кучки».Автор: Ю. Н. Борисов, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы СГУ, кандидат филологических наук, профессор по кафедре истории музыки СГК им. Л. В. Собинова .Фото http://cdn.static3.rtr-vesti.ru