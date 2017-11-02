Музей имени А.Н.Радищева организует лекции на выставке "Илья Репин. 50 шедевров мастера"
Музей имени А.Н.Радищева организует лекции на выставке "Илья Репин. 50 шедевров мастера".
"Кто не знает, что Репин был великим художником! Но всем ли известно о том, что мэтр обладал еще и незаурядными литературными способностями? А каким он был иллюстратором, хотя, по скромности, и не причислял себя к таковым! А музыку любил так, что даже некоторые картины писал под аккомпанемент рояля. И, представьте себе, чрезвычайно интересовался модой, создавая некоторые свои полотна. Обо всем этом и о многом другом вы, дорогие наши посетители, узнаете из лекционной программы, приготовленной для вас искусствоведами, литературоведами и музыковедами Радищевского музея, Саратовского государственного университета и Саратовской государственной консерватории", - презентует лекции пресс-служба музея.
ПРОГРАММА
«Встречи на выставке»
11 ноября, 6 января – «История одного шедевра: «Бурлаки на Волге».
Все тайны создания знаменитой картины Репина.
Автор: И.Р. Яфарова, научный сотрудник Радищевского музея
18 ноября, 13 января – «Как Дон Жуан и Тарас Бульба Репину «позировали».
Репин – иллюстратор произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя.
Автор: Л.А. Давыденко, методист научно-просветительского отдела, кандидат филологических наук
25 ноября, 20 января – «Модернисты против Репина».
История о том, как в покушении на картину «Иван Грозный и сын его Иван» обвинили … самого автора.
Автор: Е. А. Шкута, научный сотрудник Радищевского музея
2 декабря, 27 января – «Как толстовка поссорилась с фраком, а корсет с гарибальдийкой подружился».
Мода Прекрасной эпохи в портретной галерее Ильи Репина.
Автор: Л.А. Давыденко, методист научно-просветительского отдела, кандидат филологических наук
9 декабря – «Писатель из Куоккалы».
Репин-литератор и его окружение.
Автор: А. В. Зюзин, заместитель директора ЗНБ СГУ, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы СГУ
16 декабря – «История одного шедевра: «Не ждали».
Все тайны создания знаменитой картины Репина.
Автор: А.С. Ступина, зав. сектором русского искусства, кандидат исторических наук
23 декабря, 10 февраля – «Читаем письма Репина».
Правда и мифы о художнике из его переписки.
Автор: И.Р. Яфарова, научный сотрудник Радищевского музея
3 февраля – «Репин в кругу музыкантов». Лекция-концерт.
Роль музыки в жизни и творчестве художника, Дружба с композиторами «могучей кучки».
Автор: Ю. Н. Борисов, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы СГУ, кандидат филологических наук, профессор по кафедре истории музыки СГК им. Л. В. Собинова .
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