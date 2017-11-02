«Бионорика» подвела итоги 20-летней деятельности на пресс-конференции
Пресс-конференция компании «Бионорика» состоялась 20 октября 2017 года в Москве. Событие посвящено двадцатилетию успешной деятельности компании на фармацевтическом рынке России. Профессор Михаэль А.Попп, владелец компании и председатель правления, заявил, что «Бионорика» крепко стоит на ногах и смотрит в будущее с большим оптимизмом. С россиянами, по его словам, компанию объединяет вера в целебные силы природы.
Среди производителей лекарственных растительных средств «Бионорика» в России сегодня находится на ведущих позициях. Первое представительство компании было открыто в Москве в далеком 1997 году. В юбилейный год «Бионорика» приступила к расширению своих производственных мощностей, начав в июле 2017 года строительство новой площадки в Воронеже. Это в значительной степени сократит расходы на транспорт, логистику и таможенные издержки. Компания планирует инвестировать в строительство собственного подразделения не менее 40 млн евро. Производство должно быть запущено в 2021 году.
Самыми популярными препаратами «Бионорики» в России стали Синупрет®, Канефрон® Н, Мастодинон® и Тонзилгон® Н. Даже в сложный 2016 год их продажи в аптечной сети увеличились до 8,2%.