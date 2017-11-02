2 ноября 2017 01:03 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 01 ноября
Назначена дополнительная электричка до Ершова и Озинок
17:06 | 01 ноября
В Саратове увековечили память Петра Сиротина
16:18 | 01 ноября
Музей имени А.Н.Радищева организует лекции на выставке "Илья Репин. 50 шедевров мастера"
15:29 | 01 ноября
В ночь искусств ТЮЗ Киселева покажет "Маленькие трагедии"
14:30 | 01 ноября
«Бионорика» подвела итоги 20-летней деятельности на пресс-конференции
13:21 | 01 ноября
Музей Федина примет участие в акции "Ночь искусств"
12:12 | 01 ноября
Даци Дациев проведет массовую зарядку в "Липках"
11:05 | 01 ноября
Саратовец обвиняется в убийстве приятеля
09:58 | 01 ноября
В Саратовской области прошел день Приволжской магистрали
09:00 | 01 ноября
Определена программа «Семейных киночетвергов» на ноябрь
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Музей Федина примет участие в акции "Ночь искусств"

Новости
Музей Федина примет участие в акции "Ночь искусств"


Многочисленные культурные мероприятия по традиции пройдут в Саратове 4 ноября, в День народного единства.

Как рассказали в музее, в этот день с 18.00 до 22.00 на основной экспозиции «Дом русской литературы XX века» пройдут увлекательные квесты «Литературное путешествие». Интриги, тайны, загадки, поиски клада – все это в программе предстоящего квеста, рассчитанного на истинных ценителей русской литературы и искусства. Вход свободный.

В 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 вместе с героиней романа Достоевского посетители смогут окунуться в удивительный мир его книг, принять участие в интерактивной экскурсии «Штрихи к портрету». Стоимость входного билета – 40 рублей с человека.

Для семейных посетителей с 18.00 до 21.00 будет работать студия креативного творчества «Школа мастеров». Юных гостей музея, а также их родителей ждет мастер-класс «От сердца к сердцу», где можно будет изготовить букет из декоративных сердечек. Цена билета – 100 рублей с человека.

Не останутся без внимания и любители пешеходных экскурсий. С 18.00 до 20.00 в кассе музея можно будет приобрести путеводитель для индивидуальной экскурсии «Исторические перекрестки». Начало квеста от Государственного музея К.А Федина. Завершить маршрут посетители смогут также в музее, где их ждут призы и сувениры. Стоимость билета – 60 рублей с человека.

Фото http://saratovregion.ucoz.ru