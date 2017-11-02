Музей Федина примет участие в акции "Ночь искусств"

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Как рассказали в музее, в этот день с 18.00 до 22.00 на основной экспозиции «Дом русской литературы XX века» пройдут увлекательные квесты «Литературное путешествие». Интриги, тайны, загадки, поиски клада – все это в программе предстоящего квеста, рассчитанного на истинных ценителей русской литературы и искусства. Вход свободный.В 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 вместе с героиней романа Достоевского посетители смогут окунуться в удивительный мир его книг, принять участие в интерактивной экскурсии «Штрихи к портрету». Стоимость входного билета – 40 рублей с человека.Для семейных посетителей с 18.00 до 21.00 будет работать студия креативного творчества «Школа мастеров». Юных гостей музея, а также их родителей ждет мастер-класс «От сердца к сердцу», где можно будет изготовить букет из декоративных сердечек. Цена билета – 100 рублей с человека.Не останутся без внимания и любители пешеходных экскурсий. С 18.00 до 20.00 в кассе музея можно будет приобрести путеводитель для индивидуальной экскурсии «Исторические перекрестки». Начало квеста от Государственного музея К.А Федина. Завершить маршрут посетители смогут также в музее, где их ждут призы и сувениры. Стоимость билета – 60 рублей с человека.Фото http://saratovregion.ucoz.ru