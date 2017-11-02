Даци Дациев проведет массовую зарядку в "Липках"

просмотров: 121

Зарядка с чемпионом пройдет в День народного единства, 4 ноября, на площади им. Н.Г. Чернышевского. Начало - в 11.00. Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения города. Приглашаются все желающие.Даци Дациев – Заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион Мира, Европы и России, обладатель Кубков Мира и России по кикбоксингу. На протяжении всей своей спортивной карьеры он постоянно входит в основной состав сборной команды России.Спортсмен является примером подражания для младшего поколения, благодаря приобретенному опыту он оказывает неоценимую помощь своему тренеру в деле воспитания высококлассных спортсменов, а также оказывает активное содействие популяризации здорового образа жизни и приобщению к занятиям спортом детей и молодого поколения.В программе мероприятия: зарядка, растяжка, а также хорошее настроение, утренняя бодрость, прилив энергии и общение с интересными людьми.Фото http://saratov-news.netПриглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни принять участие в зарядке с Чемпионом – Даци Дациевым.