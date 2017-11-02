2 ноября 2017 01:03 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 01 ноября
Назначена дополнительная электричка до Ершова и Озинок
17:06 | 01 ноября
В Саратове увековечили память Петра Сиротина
16:18 | 01 ноября
Музей имени А.Н.Радищева организует лекции на выставке "Илья Репин. 50 шедевров мастера"
15:29 | 01 ноября
В ночь искусств ТЮЗ Киселева покажет "Маленькие трагедии"
14:30 | 01 ноября
«Бионорика» подвела итоги 20-летней деятельности на пресс-конференции
13:21 | 01 ноября
Музей Федина примет участие в акции "Ночь искусств"
12:12 | 01 ноября
Даци Дациев проведет массовую зарядку в "Липках"
11:05 | 01 ноября
Саратовец обвиняется в убийстве приятеля
09:58 | 01 ноября
В Саратовской области прошел день Приволжской магистрали
09:00 | 01 ноября
Определена программа «Семейных киночетвергов» на ноябрь
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовец обвиняется в убийстве приятеля

Новости / ЧП
Саратовец обвиняется в убийстве приятеля


В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 октября в дневное время в квартире на Миллеровской было обнаружено тело 50-летнего хозяина. О насильственном характере смерти свидетельствовали проникающие ранения груди.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 октября потерпевший распивал спиртные напитки со своим 53-летним приятелем. В ходе застолья последний, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал провоцировать хозяина дома на конфликт, оскорблять его нецензурными словами. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаком в голову, а затем взял нож и нанес им около двух ударов в грудь оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а злоумышленник с места происшествия скрылся. На следующий день тело хозяина жилища обнаружил его сын, который обратился в правоохранительные органы.

В тот же день место нахождения обвиняемого установлено в ходе грамотно спланированных и организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками территориального подразделения СК и органов внутренних дел.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, он дал признательные показания. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото http://regionsamara.ru