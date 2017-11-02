Саратовец обвиняется в убийстве приятеля

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 октября в дневное время в квартире на Миллеровской было обнаружено тело 50-летнего хозяина. О насильственном характере смерти свидетельствовали проникающие ранения груди.По версии следствия, в ночь с 25 на 26 октября потерпевший распивал спиртные напитки со своим 53-летним приятелем. В ходе застолья последний, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал провоцировать хозяина дома на конфликт, оскорблять его нецензурными словами. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаком в голову, а затем взял нож и нанес им около двух ударов в грудь оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а злоумышленник с места происшествия скрылся. На следующий день тело хозяина жилища обнаружил его сын, который обратился в правоохранительные органы.В тот же день место нахождения обвиняемого установлено в ходе грамотно спланированных и организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками территориального подразделения СК и органов внутренних дел.В настоящее время ему предъявлено обвинение, он дал признательные показания. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото http://regionsamara.ru