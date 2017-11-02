В Саратовской области прошел день Приволжской магистрали

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Глава региона принял участие в заседании круглого стола «Российские железные дороги сегодня. Роль железнодорожного транспорта в социально-экономическом развитии Саратовской области». В мероприятии под председательством начальника ПривЖД Сергея Альмеева приняли участие представители ОАО "РЖД", регионального правительства, ряда муниципалитетов, Торгово-промышленной палаты области.В ходе круглого стола были обозначены перспективы взаимодействия Приволжской железной дороги и органов исполнительной власти Саратовской области как в области грузовых, так и пассажирских перевозок. Как было озвучено, ПривЖД является крупнейшим налогоплательщиком Саратовской области. Так, за 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет региона перечислено более 2 млрд рублей (+16% к 9 мес. 2016 года), а среднемесячная заработная плата работников магистрали в Саратовском регионе выросла на 7% и составила более 40 тыс. руб. в месяц. По итогам работы за 9 месяцев 2017 года погрузка в Саратовском регионе ПривЖД составила свыше 9 млн тонн, что превышает показатели аналогичного периода 2016 года на 36,1 %.Глава региона поблагодарил руководство и коллектив магистрали за эффективную деятельность, подчеркнув инициативность, высокую социальную ответственность и значимость для региона проектов компании.- Приволжская железная дорога – всегда была и остается одним из главных стратегических партнеров правительства Саратовской области. Ваша деятельность плотно интегрирована в региональную экономику, - отметил Валерий Радаев.В рамках «круглого стола» специалистами ПривЖД были представлены проекты приобретения тягового подвижного состава, реконструкции очистных сооружений станции Сенная, развития пригородных пассажирских перевозок «Городская электричка», а также проект создания детской железной дороги в городе Саратове, подготовленный членами молодежного управления Приволжской магистрали.