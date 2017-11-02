Определена программа «Семейных киночетвергов» на ноябрь
Традиционные показы в кинозале «На Рижской» будут посвящены государственным праздникам и памятным датам.
По информации областного методического киновидеоцентра, 2 ноября ко Дню народного единства состоится показ художественного фильма 2016 года «Ледокол», 9 ноября ко Дню полиции – «Самый лучший день». 16 ноября День призывника отметят картиной «07 меняет курс», Международный день студентов (23 ноября) – фильмом «Коробка», День матери (30 ноября) – фильмом «Мамы».
Напомним, что еженедельно по четвергам в кинозале Саратовского областного киновидеоцентра проходят кинопоказы художественных и анимационных лент, рассчитанных на просмотр всей семьей. Начало сеанса - в 15.00.
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