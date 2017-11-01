Саратовцев приглашают принять участие в высадке деревьев
Акция по озеленению города пройдет 2 ноября.
В мероприятии примут участие чиновники администрации Саратова, депутаты городской и областной думы, представители общественных организаций, члены общественной палаты.
Местом высадки деревьев определены детский сад №215 «Капельки солнца» (ул. Лисина,8) и Храм Святых Страстотерпцев (Фруктовый проезд 1«б»). Мероприятия там пройдут в 12.00 и 15.00 соответственно.
Организаторы приглашают принять участие всех желающих и неравнодушных граждан.
Фото http://regionsamara.ru