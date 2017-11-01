В нескольких селах и поселках ликвидировали очаги заболевания животных
Оздоровительные ветеринарные мероприятия проведены в 11 населенных пунктах.
Как сообщает управление ветеринарии правительства области, ликвидированы четыре очага бешенства - в Аткарске, Балашове и на территории для выпаса животных вблизи села Смоленка Перелюбского района. В целях предотвращения распространения вируса ветеринарные врачи привили на указанных территориях 1,1 тысячи животных различных видов.
В октябре ликвидированы последние очаги нодулярного дерматита, выявленные в текущем году в нашем регионе. Сняты карантины в поселках Тимонин, Гореловский и Дергачи Дергачевского района, селе Еловатка Самойловского и станции Наливная Советского района. В рамках ликвидации очагов инфекции в указанных районах привито более 20,5 тысяч восприимчивых животных. В настоящее время территория области благополучна по данному заболеванию.
Два населенных пункта оздоровлены от бруцеллеза животных – поселок Мирный Дергачевского и хутор Сысоев Александрово-Гайского района. В ходе оздоровительных мероприятий ветеринарными специалистами проводились системные диагностические исследования животных, содержащихся в хозяйствах данных населенных пунктов, на бруцеллез. После двукратного лабораторного подтверждения отсутствия заболевания у поголовья ограничения отменены.
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