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Завершился визит белорусской делегации Саратовскую область

Новости
Завершился визит белорусской делегации Саратовскую область


В нашем регионе иностранные партнеры посетили ряд предприятий, подписали соглашения о сотрудничестве.

В ходе визита состоялась выставка белорусской техники на Театральной площади. Саратовцам были продемонстрированы белорусские подъемные механизмы, устанавливающиеся на платформах российских «КАМАЗов», «ГАЗов» и «ГАЗелей».

Также саратовским предпринимателям удалось наладить контакты с белорусской стороной в рамках биржи деловых контактов, которая прошла в Торгово-промышленной палате. Бизнес-диалог продолжился в формате «B2B». Представители витебских и саратовских предприятий презентовали свои компании, проекты, обменялись опытом и контактами.

В рамках делового визита представители белорусской делегации посетили крупные предприятия региона и провели деловые переговоры с руководством ГК «Рубеж», ООО «Мебельная «Мебельная фабрика Мария». Для гостей провели ознакомительные экскурсии, рассказав об особенностях продукции, нюансах производства и применяемых уникальных технологиях.

31 октября представители делегации осмотрели производство ООО «Первая локомотивная компания» и ООО «Саратовский молочный комбинат». На комбинате делегацию из дружественной республики познакомили с тонкостями производства молока, творога и кефира. После осмотра производства гостей отвели на дегустацию. В это время на экране транслировался фильм о всех этапах производства продукции «от коровы до доставки в магазины».

В ходе рабочих дней делегация Витебской области ознакомилась с культурными и историческими достопримечательностями области. Гости возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы, поднялись к монументу «Журавли», осмотрели технику под открытым небом, а также экспозицию в Музее боевой и трудовой славы. Делегация приняла участие в пешеходной прогулке по историческому центру Саратова и Набережной реки Волга. Об этом сообщает министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области.

Фото http://retina.news.mail.ru