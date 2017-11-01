МЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях
Местное население убедительно соблюдать меры безопасности.
По данным Саратовского гидрометцентра, сегодня вечером, 31 октября, с сохранением ночью и первой половине дня 1 ноября на территории Саратовской области местами ожидается сильный ветер западного направления. Порывы будут достигать 25-26 м/с.
В течение суток 1 ноября на территории области и в Саратове ожидается усиление западного ветра с порывами 17-22 м/с.
Местами прогнозируются небольшие и умеренные осадки (мокрый снег, дождь, морось). Ночью и утром местами гололедица.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, необходимо держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Ни в коем случае нельзя стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Фото http://moygrad.kiev.ua