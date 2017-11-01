Пять человек погибли в крупном ДТП под Петровском

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Крупная авария произошла вчера вечером на трассе Саратов - Нижний Новгород. По информации областного ГИБДД, водитель "КАМАЗа" с прицепом допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген Каравелла", двигающегося по направлению из Саратова в Пензу.В результате ДТП два пассажира минивэна от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель и пассажир этого же авто умерли при транспортировке в больницу, еще один пассажир "Фольксвагена" скончался в лечебном учреждении. Кроме того, в больницу доставлено еще шестеро пострадавших.По информации региональных СМИ, 28-летний водитель "КАМАЗа" задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Фото https://ki.ill.in.ua