Отправился в первый рейс обновленный скорый поезд из Саратова в Ростов-на-Дону
В составе - еще больше возможностей для комфортного путешествия пассажиров.
30 октября со станции Саратов-1 отправился в первый рейс обновленный скорый поезд № 215/216 сообщением Саратов – Ростов-на-Дону.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в составе поезда - новые комфортабельные вагоны, оснащенные современным оборудованием, установками кондиционирования воздуха, экологически-чистыми туалетными комплексами. Каждое купе оборудовано электрическими розетками 220 В и разъемами USB.
Стоимость проезда от Саратова до Ростова составит от 925 до 2972 рублей, а от Волгограда до Ростова – от 621 до 2 016 рублей в зависимости от типа вагона. В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях Карамыш, Петров Вал, Волгоград-1, Суровикино, Обливская, Чернышков, Морозовская, Тацинская, Белая Калитва, Лихая, Зверево, Сулин, Шахтная и Новочеркасск.