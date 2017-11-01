Уникальный интернет-ресурс Intervk.ru начал работать в сети
Проект «Интерьер в кармане» приглашает всех желающих воспользоваться виртуальными услугами ресурса для качественного создания интерьера дома или квартиры. Сайт Intervk.ru будет интересен тем, кто хочет сделать ремонт самостоятельно с учетом самых современных тенденций и более экономно, чем это предлагают строительные организации и профессиональные дизайнеры.
Создатели ресурса, постоянные партнеры программы «Идеальный ремонт» на Первом канале, организовали интернет-страницу, которая поможет пользователям грамотно распланировать работы на каждом этапе, а также в рамках существующего бюджета рассчитать финансовые затраты на покупку необходимой бытовой техники, мебели и аксессуаров.
На My WIntervk.ruebpage доступно решение любых задач: например, можно узнать, как грамотнее распределить розетки в комнате, какими осветительными приборами воспользоваться, на каких материалах лучше сэкономить, какой производитель в самые короткие сроки качественно выполнит столярные работы и многое другое. Сайт «Интерьер в кармане» имеет удобный и понятный интерфейс и является, на самом деле, быстрой консультацией онлайн.