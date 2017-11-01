В Саратове почтили память жертв политических репрессий
Траурное мероприятие прошло вчера на Воскресенском кладбище.
В памятном митинге приняли участие министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин, заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталья Обрежа, представители общественности, реабилитированные жители города и родственники репрессированных.
Мероприятие началось с панихиды по жертвам политических репрессий, которую отслужил настоятель храма в честь Сошествия Святого Духа города Саратова, протоиерей Сергий Догадин.
Участники церемонии почтили память земляков минутой молчания и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.
Фото http://www.cherven.by