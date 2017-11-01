Ограбившую собутыльника женщину могут направить на принудительное лечение

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в середине августа 46-летняя женщина находилась в гостях у своего 60-летнего знакомого, вместе они распивали спиртное. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, гостья похитила бытовую технику и постельные принадлежности общей стоимостью свыше 3500 рублей, после чего с места происшествия скрылась.Спустя несколько дней, женщина, желая распить спиртное с тем же мужчиной, в его отсутствие незаконно проникла в жилое помещение последнего.В следственном управлении отметили, что в рамках проведенных следственных и оперативных мероприятий похищенное имущество обнаружено и изъято, материальный ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен женщиной в полном объеме.В ходе следствия ей назначена и проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертизы, из заключения которой следует, что женщина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по данному факту, направлено прокурору для утверждения постановления и последующего направления в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.Фото http://gg34.ru