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В области ожидается ухудшение погодных условий

Новости
В области ожидается ухудшение погодных условий


По данным Саратовского гидрометцентра, 31 октября по области и в г. Саратове ожидается усиление юго-западного ветра.

Синоптики предупреждают, что ночью порывы местами будут достигать 15-17 м/с, днем в большинстве районов порывы 15-20 м/с. Ночью и утром местами прогнозируется туман (500 м и менее), локально сильные осадки.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. Людям рекомендуют убрать вещи с балконов и лоджий, выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы. Владельцев авто просят по возможности переставить их на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.

На улице прохожим необходимо держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций, запрещается находиться вблизи ЛЭП. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

При управлении автомобилем необходимо соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим движения с учетом погодных условий.

Фото http://www.vsevreg.ru